Прилепин: Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит

Никто и не заметит, если покинувшая Россию певица Алла Пугачева вернется в страну, считает писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определенные условия в распространении своей культурной продукции», - отметил литератор.

По словам Прилепина, любой из уехавших после начала специальной военной операции может вернуться в РФ «хоть завтра», многие покинувшие страну приехали вновь, не вернулись «только самые заметные» актеры и музыканты-иноагенты. Как отметил писатель, его коллегам, поддерживающим Россию даже в самое непростое время, сложно заявить о себе в культуре. Так, многие деятели «зарубились за Родину, пошли добровольцами, ездили сотни раз волонтерами». При этом конфликт еще продолжается, но уже сейчас «литературные механизмы работают на других людей», которым противостояние было «глубоко противно».

Ранее стало известно, что книги Захара Прилепина включили в программу произведений для внеклассного чтения.

