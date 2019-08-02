Интернет-омбудсмен призвал не удивляться эпидемии стримов в рунете

Треть активных пользователей рунета смотрят стримы, а каждый восьмой юзер сам проводит прямые онлайн-трансляции. Как пишет газета «Ведомости», это выяснили специалисты платформы DonationAlerts совместно с исследовательской компанией Research.me. Под стримом в исследовании понималась трансляция действий в жизни, на компьютере или игровой консоли в режиме реального времени. При этом формат «истории» в соцсетях под это понятие не попали. Опросив 7,7 тысяч человек в возрасте 14-15 лет, эксперты заявили, что 33% из них хотя бы несколько раз в год смотрели стримы в интернете, 7% - смотрели и стримили сами, а 5% - только стримили.

В эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев удивился статистике по количеству стримеров и смотрящих стримы в рунете, посчитав этот вопрос слишком банальным для исследования.

«Я даже удивлен этой статистикой, поскольку, на мой взгляд, она уже переходит в состояние банальности, так как это абсолютно естественное состояние сегодняшнего человеческого общества. Все равно как 10 лет назад проводить статистику, сколько людей пользовалось услугами телефонной связи или вообще звонило по телефону. Вот это одно и то же», — отметил эксперт.