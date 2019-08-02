Интернет-омбудсмен призвал не удивляться эпидемии стримов в рунете
Дмитрий Мариничев рассказал НСН, почему каждый третий россиянин в интернете смотрит прямые трансляции.
Треть активных пользователей рунета смотрят стримы, а каждый восьмой юзер сам проводит прямые онлайн-трансляции. Как пишет газета «Ведомости», это выяснили специалисты платформы DonationAlerts совместно с исследовательской компанией Research.me. Под стримом в исследовании понималась трансляция действий в жизни, на компьютере или игровой консоли в режиме реального времени. При этом формат «истории» в соцсетях под это понятие не попали. Опросив 7,7 тысяч человек в возрасте 14-15 лет, эксперты заявили, что 33% из них хотя бы несколько раз в год смотрели стримы в интернете, 7% - смотрели и стримили сами, а 5% - только стримили.
В эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев удивился статистике по количеству стримеров и смотрящих стримы в рунете, посчитав этот вопрос слишком банальным для исследования.
«Я даже удивлен этой статистикой, поскольку, на мой взгляд, она уже переходит в состояние банальности, так как это абсолютно естественное состояние сегодняшнего человеческого общества. Все равно как 10 лет назад проводить статистику, сколько людей пользовалось услугами телефонной связи или вообще звонило по телефону. Вот это одно и то же», — отметил эксперт.
По его словам, так много людей смотрят стримы просто потому, что это позволяет технология. А на число стримеров, считает интернет-омбудсмен, влияет построение сегодняшнего общества.
«Общество переходит в информационную формацию, а в ней управление и ценность – это позиционирование и внимание, которое человек может привлечь к себе. Событийный ряд и то, что с человеком происходит, это та плата, которую он вносит за свою индивидуальность и возможность привлечения к себе внимания. Поэтому абсолютно естественно, что люди стримят и показывают какие-то онлайн-события, видеоконтент. Плюс ко всему здесь проявляется и творческая натура, творческое основание каждого человека и возможность представить миру что-то созданное непосредственно им самим», — пояснил Мариничев.
Ранее Дмитрий Мариничев в эфире НСН выразил сомнение в необходимости и эффективности одобренного Совфедом запрета на анонимное пополнение электронных кошельков.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Действие ДРСМД официально прекращено
- «Неизящно»: Хакеры раскритиковали предложение Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука
- Подсчитаны потери России от лесных пожаров в 2018 году
- Традиция и контрацепция. Почему Сахалин и в Тыва лидируют по абортам в России
- Медведев прилетел на Курильские острова