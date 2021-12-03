«Культ российской вакцины»: Инфекционист рассказал, когда «Спутник V» признают за рубежом

«Те документы, которые должны были быть представлены – уже представлены. Требующиеся исправления тоже подтверждены. А дальше уже это должно быть подтверждено принимающей стороной – то есть Западом. Учитывая, что Израиль уже признал российскую вакцину «Спутник V», будем надеяться, что в ближайшее время произойдет переломный момент», - отметил он.

При этом инфекционист добавил, что в случае одобрения российской вакцины западом, нашей стране придется сделать ответное действие.

«Это должен быть взаимный процесс. Мы все время говорим: «Почему не признают российскую вакцину?» - и при этом забываем о том, что мы не акцептировали западные вакцины. Возможно, отчасти – это политическое решение, но я не вижу никаких медицинских препятствий к этому. Сейчас достаточно существующих данных для того, чтобы начать процедуру регистрации. Если вакцины разрешены, признаны и применяются в большом количестве стран, то я понимаю только одно – у нас делается приоритет к культу российской прививки. Но у нас уже привито достаточно большое количество людей, поэтому, если мы признаем зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся. Потому что необходим более широкий выбор вакцин», - заявил Викулов.

Он отметил, что представители многих сфер деятельности, в том числе, спортсмены, бизнесмены и работники авиакомпаний, просили ускорить процедуру одобрения успешных зарубежных вакцин.