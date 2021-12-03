«Культ российской вакцины»: Инфекционист рассказал, когда «Спутник V» признают за рубежом

Георгий Викулов считает, что взаимное признание западных и европейских прививок приведет к увеличению темпов вакцинации у нас в стране. 


Чтобы «Спутник V» приняли в Европе, нужно разрешить зарубежные вакцины в России, это помимо прочего еще и увеличит темпы вакцинации. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ до сих пор не одобрила российскую вакцину «Спутник V» из-за бюрократических препятствий.

По словам Викулова, на вопрос, когда за рубежом одобрят российскую вакцину, сможет ответить только министр иностранных дел России.

«Прививочная бюрократия»: Что нужно для признания «Спутника V» в Европе

«Те документы, которые должны были быть представлены – уже представлены. Требующиеся исправления тоже подтверждены. А дальше уже это должно быть подтверждено принимающей стороной – то есть Западом. Учитывая, что Израиль уже признал российскую вакцину «Спутник V», будем надеяться, что в ближайшее время произойдет переломный момент», - отметил он.

При этом инфекционист добавил, что в случае одобрения российской вакцины западом, нашей стране придется сделать ответное действие.

«Это должен быть взаимный процесс. Мы все время говорим: «Почему не признают российскую вакцину?» - и при этом забываем о том, что мы не акцептировали западные вакцины. Возможно, отчасти – это политическое решение, но я не вижу никаких медицинских препятствий к этому. Сейчас достаточно существующих данных для того, чтобы начать процедуру регистрации. Если вакцины разрешены, признаны и применяются в большом количестве стран, то я понимаю только одно – у нас делается приоритет к культу российской прививки. Но у нас уже привито достаточно большое количество людей, поэтому, если мы признаем зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся. Потому что необходим более широкий выбор вакцин», - заявил Викулов.

Он отметил, что представители многих сфер деятельности, в том числе, спортсмены, бизнесмены и работники авиакомпаний, просили ускорить процедуру одобрения успешных зарубежных вакцин.

В Совфеде объяснили задержку одобрения «Спутника V» в Евросоюзе

«Боле того, люди, у которых есть родственники или бизнес за рубежом, находятся сейчас в очень сложных условиях. Некоторые страны требуют для въезда зарубежные вакцины, а если они недавно вакцинировались российским компонентам, то им даже по медицинским причинам нельзя делать зарубежные прививки. И они не могут пересечь границу. Либо они должны брать на себя необоснованные риски и вакцинироваться повторно. Это касается, например, спортсменов, которые планируют выступать в Канаде или США», - заключил инфекционист.

Ранее Викулов беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что для признания за рубежом «Спутника V», в России необходимо достичь популяционного иммунитета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗПрививкаСпутник VКоронавирусВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры