«Прививочная бюрократия»: Что нужно для признания «Спутника V» в Европе
Российская вакцина сталкивается с новыми препятствиями со стороны ВОЗ.
Признание российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения задерживается уже на протяжении нескольких месяцев.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что ВОЗ до сих пор не одобрила российскую вакцину «Спутник V» из-за бюрократических препятствий. Он отмечает, что нет причин для замедления признания прививки, эффективность которой доказана.
При этом, по словам Дмитриева, после того, как ВОЗ одобрит «Спутник V», россияне смогут въезжать в еще большее число стран. В настоящий момент отечественная вакцина зарегистрировали в 71 государстве.
В сентябре ВОЗ приостановила процесс признания «Спутника V», подчеркнув, что, скорее всего, ее можно будет применять только в экстренных ситуациях. 1 октября глава российского Минздрава Михаил Мурашко встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, после чего сообщил, что в организации устранили барьеры, которые препятствовали регистрации нашей прививки.
Тогда старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что российская вакцина может быть одобрена организацией до конца 2021 года, после подписания всех необходимых юридических документов.
Глава РФПИ Дмитриев также говорил, что инспекция может возобновится в декабре, но в организации здравоохранения до сих пор медлят с ответом.
Тем временем в Европе обещают, что экспертиза «Спутника V» может пройти в первом квартале 2022 года. В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) добавляют, что принять решение до конца текущего года «совершенно не представляется возможным».
Президент России Владимир Путин предложил ВОЗ ускорить процедуру одобрения вакцин от коронавируса, призвав страны-участницы G20 к скорейшему взаимному признанию прививок.
«Уверен, чем быстрее это все будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе, наиболее пострадавшую, туристическую активность», - заявил он.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что для признания за рубежом «Спутника V», в самой России необходимо достичь популяционного иммунитета.
«Если бы Россия быстрее достигла популяционного иммунитета, и была показана эффективность «Спутника V» в текущей ситуации, конечно, это было бы основанием признавать российскую вакцину, как одну из конкурентоспособных и эффективных. Однако в связи с тем, что у нас темпы вакцинации очень низкие, это очень сильно тормозит и достижение популяционного иммунитета, и признание вакцины эффективной», - заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
При этом, пока одни специалисты разрабатывают вариацию «Спутника V» для борьбы с новым штаммом COVID-19 и оценивают его устойчивость к «Омикрону», другие называют одну из отечественных вакцин «неэффективной».
Так, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН заявил, что медицинским сообществом вакцина «ЭпиВакКорона» признана неэффективной.
«Эта вакцина совершенно неэффективна. Я думаю, что это ясно сегодня всем», - отметил он.
При этом, по его словам, все прививки, сделанные на основе «Спутник V», являются эффективными и безопасными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru