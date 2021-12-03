«Прививочная бюрократия»: Что нужно для признания «Спутника V» в Европе

Признание российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения задерживается уже на протяжении нескольких месяцев.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что ВОЗ до сих пор не одобрила российскую вакцину «Спутник V» из-за бюрократических препятствий. Он отмечает, что нет причин для замедления признания прививки, эффективность которой доказана.

При этом, по словам Дмитриева, после того, как ВОЗ одобрит «Спутник V», россияне смогут въезжать в еще большее число стран. В настоящий момент отечественная вакцина зарегистрировали в 71 государстве.

В сентябре ВОЗ приостановила процесс признания «Спутника V», подчеркнув, что, скорее всего, ее можно будет применять только в экстренных ситуациях. 1 октября глава российского Минздрава Михаил Мурашко встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, после чего сообщил, что в организации устранили барьеры, которые препятствовали регистрации нашей прививки.

Тогда старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что российская вакцина может быть одобрена организацией до конца 2021 года, после подписания всех необходимых юридических документов.

Глава РФПИ Дмитриев также говорил, что инспекция может возобновится в декабре, но в организации здравоохранения до сих пор медлят с ответом.