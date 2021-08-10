«Назначат стрелочников». Врачи призвали создать комиссию после трагедии во Владикавказе
Проблемы с медицинским оборудованием носят системный характер и требуют решений на самом высоком уровне, считает Семен Гальперин.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в интервью Telegrаm-каналу «Радиоточка НСН» призвал создать комиссию при Минздраве, которая бы занималась проблемами с медицинским оборудованием в стране. Такое заявление он сделал после инцидента в клинической больнице Владикавказа, в которой 11 пациентов реанимации умерли из-за недостатка кислорода.
«Насколько я знаю, подобный случай не первый у нас в стране. Проблемы с кислородным оборудованием в последнее время возникают регулярно. Я думаю, что это отчасти связано с той идеологией импортозамещения, которая отражается на закупках медоборудования. Сейчас большинство больниц несвободны в выборе, где покупать оборудование, лекарства и так далее. Также некоторые представители местных органов здравоохранения любят проявлять заинтересованность в закупках у определенных поставщиков. Но определенного ответа нет, при том, что это становится уже тенденцией. Было бы, наверное, правильно создать какую-то комиссию при министерстве здравоохранения либо другом госоргане, чтобы разобраться, почему такая проблема постоянно возникает в различных регионах. Что не так в системе обеспечения оборудованием медицинских учреждений? Очень похоже, что это системная проблема, которую будет очень сложно решить на уровне конкретной клиники и даже конкретного региона», - отметил Гальперин.
Президент «Лиги защиты врачей» рассказал, кого могут наказать по итогу инцидента во Владикавказе.
«Как правило, находят конкретного виновника, который попал в силки этих вынужденных правил. Даже если это главный врач учреждения, он очень жестко связан требованиями по поставкам, по закупкам. Эти решения принимаются, как правило, при давлении местных органов власти. Поэтому сейчас трудно сказать, кто будет признан виновным в этой конкретной ситуации. Я думаю, что как обычно спишут на заведующих отделений, которые будут стрелочниками в этой ситуации - от них мало что зависело. Мы же знаем, что когда врачи подают заявки на оборудование, они не могут преодолеть ситуацию с четвертым Федеральным законом, который ввел сомнительный порядок поставок оборудования в медицинские учреждения. Я думаю, что это системная проблема, ее надо решать на федеральном уровне, чтобы прервать череду таких случаев. Это мы очень ярко видим на примере с аппаратами кислородного снабжения, а вообще такие проблемы на каждом шагу. Они даже не только в реанимационных отделениях. Просто это то, что легче всего заметить», - заявил собеседник НСН.
Он затруднился ответить, сделает ли правительство региона и федеральное правительство после этой трагедии какие-то выводы.
«Пока что никаких радикальных решений принято не было. Соответственно, будем надеяться, что они примут какие-то реальные решения, и у коллег из министерства здравоохранения или у руководства страны появится идея, как устранить череду этих происшествий», - заключил Гальперин.
Как сообщалось ранее, причиной трагедии в клинической больнице Владикавказа стала неисправность кислородной системы. Отказ работы аппаратов произошел в результате «разгерметизации изнoшенной подземнoй магистрали, ведущей oт кислoродной станции к реанимации».
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заверил, что с завтрашнего дня во всех больницах республики обеспечат резервное снабжение кислородом.
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