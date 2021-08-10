«Назначат стрелочников». Врачи призвали создать комиссию после трагедии во Владикавказе

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в интервью Telegrаm-каналу «Радиоточка НСН» призвал создать комиссию при Минздраве, которая бы занималась проблемами с медицинским оборудованием в стране. Такое заявление он сделал после инцидента в клинической больнице Владикавказа, в которой 11 пациентов реанимации умерли из-за недостатка кислорода.