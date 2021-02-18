Шкуматов призвал автовладельцев поторопиться с продлением диагностических карт
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН объяснил грядущие изменения в правилах техосмотра автомобилей.
С первого марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей. С этого дня диагностические карты транспортных средств будут аннулироваться в том случае, если при их оформлении не был проведен технический осмотр.
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН призвал россиян успеть продлить диагностическую карту до начала весны.
«Продажа диагностических карт через интернет станет уголовно наказуемой. Самих пунктов ТО в стране в три раза меньше, чем их должно быть, а без диагностической карты полис ОСАГО вам не продадут. Чтобы не попасть в патовую ситуацию, не стоять в безнадежных очередях, продлите диагностическую карту до первого марта. Не тяните», – посоветовал он.
Также Шкуматов в интервью НСН отметил, что Россия продолжает лидировать по числу штрафов для автомобилистов, с каждым годом все больше отрываясь от других стран по данному показателю. Одни из последних появившихся штрафов предназначаются для водителей, которые зимой паркуются на газоне.
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