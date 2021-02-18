Шкуматов призвал автовладельцев поторопиться с продлением диагностических карт

С первого марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей. С этого дня диагностические карты транспортных средств будут аннулироваться в том случае, если при их оформлении не был проведен технический осмотр.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН призвал россиян успеть продлить диагностическую карту до начала весны.