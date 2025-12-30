«Уральские авиалинии» опровергли данные о «самолете-призраке» с россиянами
Сведения о несуществующем рейсе Стамбул-Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии» не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Стамбула застрял «самолет-призрак» со 150 россиянами. Авиакомпания якобы предупреждала пассажиров, что этого рейса не существует, и полет переносился трижды.
По данным «Уральских авиалиний», борт был в цепочке и задержался из-за непогоды в Сочи.
«Информация том, что рейс "не существует", не соответствует действительности», – отметили в авиакомпании.
Перевозчик подчеркнул, что предоставил пассажирам все положенные услуги. Как пишут СМИ, самолет уже вылетел в Екатеринбург, отмечает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для взрослых и детей: Сколько зарабатывают Деды Морозы в канун Нового года
- «Уральские авиалинии» опровергли данные о «самолете-призраке» с россиянами
- Умер выполнявший боевые задачи на СВО пресс-офицер Московского военного округа
- Вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян в 2027 году
- В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
- В 2025 году россияне подали 20 млн заявлений на самозапрет на кредиты
- «Орешником» по Банковой? Россия готовит возмездие за атаку на резиденцию Путина
- «Все на суете!»: В креативную битву корпораций ворвались Max и «тайный покупатель»
- Саудовская Аравия сообщила о завершении операции на востоке Йемена
- СМИ: Россияне сталкиваются с блокировками после переводов самому себе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru