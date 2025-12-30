«Уральские авиалинии» опровергли данные о «самолете-призраке» с россиянами

Сведения о несуществующем рейсе Стамбул-Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии» не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Стамбула застрял «самолет-призрак» со 150 россиянами. Авиакомпания якобы предупреждала пассажиров, что этого рейса не существует, и полет переносился трижды.

По данным «Уральских авиалиний», борт был в цепочке и задержался из-за непогоды в Сочи.

«Информация том, что рейс "не существует", не соответствует действительности», – отметили в авиакомпании.

Перевозчик подчеркнул, что предоставил пассажирам все положенные услуги. Как пишут СМИ, самолет уже вылетел в Екатеринбург, отмечает 360.ru.

