В Йемене ввели чрезвычайное положение на 90 дней

Чрезвычайное положение вводится в Йемене сроком на 90 дней. Об этом сообщило агентство SABA.

Соответствующий указ издал глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими. Чрезвычайное положение вступает в силу 30 декабря и может быть продлено.

Власти приняли такие меры из-за необходимости противодействия продолжающемуся с 2014 года перевороту в республике. Кроме того, решение связано с «мятежом, спровоцированным повстанческими элементами, получившими от Объединенных Арабских Эмиратов приказ о начале военного наступления» на восточные провинции для раздела страны.

Ранее объединенная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по двум судам, которые следовали из ОАЭ в Йемен с оружием и военной техникой, сообщает РЕН ТВ.

