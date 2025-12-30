Онищенко посоветовал провести новогодние выходные «в России и без чревоугодия»
Обильные застолья во время новогодних праздников могут обернуться нарушениями метаболизма, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Длинные новогодние праздники чреваты проблемами с метаболизмом из-за щедрых застолий и алкогольных возлияний, однако в них есть и свои плюсы — так, во время каникул уменьшится заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Предстоящие новогодние праздники будут рекордно длинными и продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. По словам Онищенко, минус таких долгих выходных в том, что они станут серьезным ударом по организму из-за обильных застолий. Но есть и преимущество — новогодние каникулы позволят снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ.
«Начнем с того, что у нас не 12 праздничных дней, а гораздо больше, поскольку фактически все начинают отдыхать с 25 декабря. Кроме того, поскольку останется буквально пара дней до Старого Нового года, многие россияне воспользуются этим. Поэтому полмесяца в начале года у нас будут посвящены чревоугодию и нарушениям нормального метаболизма организма. К сожалению, будет и непомерное употребление алкоголя. Все это плохо, но от длинных выходных уже никуда не деться. Правда, есть и положительные стороны, особенно это касается тех, у кого есть дети: школьники в это время будут на каникулах, родные смогут уделить им больше внимания. Хорошо и то, что начавшийся подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в тех регионах, где он уже достиг эпидемического уровня, будет скорректирован в сторону уменьшения как раз благодаря школьным каникулам. Ведь дети по нескольку часов в день находятся в небольших классах, что способствует росту заболеваемости», — сказал Онищенко.
Собеседник НСН также посоветовал соотечественникам отдыхать в России, не подвергая организм еще большей опасности.
«Не надо ездить в новогодние праздники за рубеж: есть риски завезти вирус, особенно из жарких стран. Кроме того, это как минимум не полезно для метаболизма и адаптационных механизмов. Это будет не отдых, а искусственное создание критических условий для собственного организма», — подытожил он.
