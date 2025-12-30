Длинные новогодние праздники чреваты проблемами с метаболизмом из-за щедрых застолий и алкогольных возлияний, однако в них есть и свои плюсы — так, во время каникул уменьшится заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Предстоящие новогодние праздники будут рекордно длинными и продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. По словам Онищенко, минус таких долгих выходных в том, что они станут серьезным ударом по организму из-за обильных застолий. Но есть и преимущество — новогодние каникулы позволят снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ.