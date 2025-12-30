Бюджет России получил от НДФЛ в 2025 году почти 750 млрд рублей

Российский бюджет в 2025 году получит от налога на доходы физических лиц около 750 млрд рублей. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«В целом по сравнению с уровнем 2024 года налог... прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд рублей», - отметил глава Минфина.

Министр подчеркнул, что почти 200 млрд рублей дополнительно поступят в бюджет за счет налогообложения депозитных выплат.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров доложил президенту Владимиру Путину, что поступления в бюджет РФ по итогам года составят примерно 27 трлн рублей, напоминает РЕН ТВ.

