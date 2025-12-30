Умер экс-игрок «Шинника» Иван Зынин

Бывший полузащитник ярославского футбольного клуба «Шинник» Иван Зынин умер в возрасте 32 лет. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале команды.

«Футбольный клуб "Шинник" с глубоким прискорбием извещает, что сегодня ночью... не стало тренера академии "Шинник", бывшего игрока команды Ивана Николаевича Зынина… Ярославский футбол понес большую утрату», - отметили в клубе.

Причины смерти Зынина не уточняются. Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Иван Зынин играл за «Шинник» в 2014-2015 годах.

Ранее в Бурунди футболист клуба второго дивизиона чемпионата страны «Гепье дю Лак» Игиранеза Айме Герик умер во время матча, сообщает РЕН ТВ.

