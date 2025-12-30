Силуанов: Аукцион по приватизации аэропорта «Домодедово» проведут в начале 2026 года

Аэропорт «Домодедово», перешедший в собственность государства, выставят на открытый аукцион по приватизации в 2026 году. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, власти проделали много работы по этому активу.

«В следующем году, буквально в начале года, соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами... в законодательстве», - рассказал Силуанов в интервью каналу «Россия 24».

Министр выразил уверенность, что аукцион состоится, «есть желающие».

Аэропорт «Домодедово» перешел под контроль государства летом уходящего года. Силуанов ранее отмечал, что власти включили авиагавань в план продажи на 2025-й, напоминает «Свободная пресса».

