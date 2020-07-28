Навальный раскрыл свои доходы за прошлый год
Оппозиционер Алексей Навальный раскрыл данные о своих доходах. На своей странице в Twitter он представил форму 3-НДФЛ, в соответствии за прошлый год он заработал 5 440 000 рублей. Из них чуть более 326 тысяч рублей Навальный заплатил в виде налогов. Кроме того, он подчеркнул, что весь доход он получает от ИП Навальный Алексей Анатольевич. Свою налоговую декларацию за 2019 год Навальный представил после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
Добавим, по словам оппозиционера, его доход «складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию работы в ЕСПЧ», а также имеются небольшие выплаты по акциям. Он отметил, что никаких денег от рекламы в Istagram и ФБК, существующего на пожертвования, он не имеет.
Ранее НСН писала, что оппозиционер Алексей Навальный заявил о закрытии «Фонда борьбы с коррупцией».
«Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли», - написал Навальный на своем сайте.
Основатель фонда объяснил закрытие невозможностью оплатить суммы по искам бизнесмена Евгения Пригожина.
Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело о клевете. С оппозиционера взяли подписку о невыезде. Также ранее силовики приходили в «Фонд борьбы с коррупцией» с обысками.
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