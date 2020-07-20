Навальный заявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией»

Оппозиционер Алексей Навальный заявил о закрытии «Фонда борьбы с коррупцией».

«Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли», - написал Навальный на своем сайте.

Основатель фонда объяснил закрытие невозможностью оплатить суммы по искам бизнесмена Евгения Пригожина.

Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело о клевете. С оппозиционера взяли подписку о невыезде. Также ранее силовики приходили в «Фонд борьбы с коррупцией» с обысками.



