Навальный заявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией»
Оппозиционер Алексей Навальный заявил о закрытии «Фонда борьбы с коррупцией».
«Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли», - написал Навальный на своем сайте.
Основатель фонда объяснил закрытие невозможностью оплатить суммы по искам бизнесмена Евгения Пригожина.
Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело о клевете. С оппозиционера взяли подписку о невыезде. Также ранее силовики приходили в «Фонд борьбы с коррупцией» с обысками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru