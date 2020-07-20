После ликвидации ФБК против Навального могут возбудить новое дело

«Фонд борьбы с коррупцией – очень токсичная организация, так как через ее сотрудников проводились очень сомнительные финансовые операции, и Навальный решил таким образом уйти от ответственности. Это может иметь последствия для Навального в качестве субъекта уголовного дела», - сказал Мухин.

Он выразил уверенность, что никаких политических последствий от прекращения деятельности ФБК не будет.

«Навальный – не политик. Навальный – коммерсант от политики. Поэтому у него изначально никаких политических перспектив не было. Он играл роль политика. Он пытался баллотироваться во всякие места. Но так как Навальный не политик, то у него не может быть никаких политических перспектив», - пояснил собеседник НСН.

Осенью прошлого года суд обязал Навального и ФБК выплатить 88 млн рублей компании «Московский школьник», которую СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

ФБК опубликовал расследование, посвященное «Московскому школьнику», в котором рассказывалось о многочисленных нарушениях санитарных норм на предприятии, в результате чего в столичных детских садах сотни детей заразились дизентерией. Компания в ответ подала иск к ФБК о недостоверной информации.



