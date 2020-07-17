Силовики пришли в офис ФБК Навального

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил в «Твиттере» юрист фонда Александр Головач. Несмотря на то, что это не первый обыск, силовики не сразу нашли нужный им коридор, написал юрист.

С Навального взяли подписку о невыезде

Обыски начались почти одновременно с допросом основателя ФБК Алексея Навального по возбуждённому на него делу о клевете. Следователь взял с него подписку о невыезде.

Позже Навальный сообщил, что у него провели «личный обыск», ещё два пройдут в квартирах.

Основание для уголовного дела о клевете стали высказывания Навального в адрес героев ролика RT, высказывавшихся в поддержку поправок к Конституции РФ, напоминает РИА ФАН. Оппозиционер назвал их «предателями» и «позором страны». Один из участников видеоролика, ветеран Игнат Артеменко, был признан потерпевшим.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбыскиУголовное ДелоАлексей Навальный
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