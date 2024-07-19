Россиян предупредили об удорожании товаров на маркетплейсах
О риске удорожания товаров на маркетплейсах предупредил аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов, сообщает телеканал «360».
По словам, это произойдет из-за изменений таможенного законодательства Евразийского экономического союза, усложняющих ввоз товаров на территорию стран-участников ЕАЭС.
Цель этих мер — не допустить поставки таких товаров, которые продаются на маркетплейсах дешевле, чем местные. Как следствие, может пресечься импорт дешевых смартфонов, фотоаппаратов, обуви, одежды, лекарств и много другого.
Ранее ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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