«Пропадут с полок»: Новые условия для маркетплейсов лишат россиян зарубежных товаров

«В целом государство стремится создать те условия, в которых в приоритете будут российские производители и минимум завозимой продукции. Это позволит поддержать отечественного производителя, но нужно понимать, что есть огромное количество товаров, которые в России еще не делаются и вряд ли будут в ближайшее время. Это касается сложной электротехники и так далее. Цель нововведения – перекрыть каналы, которые позволяют завезенной продукции продаваться выгоднее, чем местные товары. Власти хотят сбалансировать конкуренцию, выстроить границы, чтобы защитить свою экономику», - объяснил он.

По его словам, участники рынка однозначно выступают против нововведений, которые подорвут электронную торговлю, а также ударят по потребителям.

«У участников рынка однозначная позиция, что введение таких мер очень сильно подорвет электронную торговлю и положение потребителя. Теперь все товары будут доставляться не как для личного пользования, а как заграничная доставка. Чтобы этим товаром пользоваться и получить на таможне покупателю как-то нужно будет самому оформлять сертификат соответствия. А это просто исключает возможность покупки, ни один покупатель не будет этим заниматься. Люди будут вынуждены прибегать к другим способам покупки. Пока речь о массовых проблемах не идет. Риск того, что товары просто перестанут поступать в страну, реальный. Это касается не очень массовых товаров, но они могут пропасть с полок совсем», - предупредил Ефимов.

Со своей стороны, президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли ЦифроТоргГлобал Алексей Кременсков отметил, что товары будут поступать в страну и дальше, но цены на них точно вырастут.

«Мы вместе с Торгово-промышленной палатой сейчас обсуждаем этот вопрос. Сложно сказать, как это будет урегулировано. В данном случае нет правовой базы, а также в целом нет понимания того, как решать вопросы с уже маркированными товарами. В ближайшее время будет выдвинуто какое-то предложение по этому вопросу. Товары не перестанут приезжать к нам, но цены на них могут вырасти однозначно. В целом все равно у нас товары едут все, проблем с этим нет. Их доставляют просто более сложными путями», - добавил собеседник НСН.

Министерство промышленности и торговли выступает за продление действия в России механизма параллельного импорта на 2025 год. Об этом ранее заявил глава ведомства Антон Алиханов. Он напомнил, что параллельный импорт был принят «с определёнными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям и определённым группам товаров», передает «Радиоточка НСН».

