«Пропадут с полок»: Новые условия для маркетплейсов лишат россиян зарубежных товаров
Александр Ефимов заявил НСН, что изменения Таможенного кодекса приведут к тому, что некоторые товары будет невыгодно завозить и продавать онлайн.
Изменения Таможенного кодекса приведут к тому, что некоторые товары будет невыгодно завозить и продавать онлайн в России, заявил НСН Председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов. Он отметил, что пока мера не затронет массовые категории продукции.
Маркетплейсы сообщили о возможных проблемах с ввозом товаров из-за рубежа, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. В ближайшее время члены ЕАЭС, включая Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию, внесут изменения в Таможенный кодекс, которые усложнят оформление зарубежных покупок. Все товары электронной торговли уже к концу месяца будут выделены в отдельный сегмент, на них перестанет распространяться упрощенная система ввоза.
«В целом государство стремится создать те условия, в которых в приоритете будут российские производители и минимум завозимой продукции. Это позволит поддержать отечественного производителя, но нужно понимать, что есть огромное количество товаров, которые в России еще не делаются и вряд ли будут в ближайшее время. Это касается сложной электротехники и так далее. Цель нововведения – перекрыть каналы, которые позволяют завезенной продукции продаваться выгоднее, чем местные товары. Власти хотят сбалансировать конкуренцию, выстроить границы, чтобы защитить свою экономику», - объяснил он.
По его словам, участники рынка однозначно выступают против нововведений, которые подорвут электронную торговлю, а также ударят по потребителям.
«У участников рынка однозначная позиция, что введение таких мер очень сильно подорвет электронную торговлю и положение потребителя. Теперь все товары будут доставляться не как для личного пользования, а как заграничная доставка. Чтобы этим товаром пользоваться и получить на таможне покупателю как-то нужно будет самому оформлять сертификат соответствия. А это просто исключает возможность покупки, ни один покупатель не будет этим заниматься. Люди будут вынуждены прибегать к другим способам покупки. Пока речь о массовых проблемах не идет. Риск того, что товары просто перестанут поступать в страну, реальный. Это касается не очень массовых товаров, но они могут пропасть с полок совсем», - предупредил Ефимов.
Со своей стороны, президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли ЦифроТоргГлобал Алексей Кременсков отметил, что товары будут поступать в страну и дальше, но цены на них точно вырастут.
«Мы вместе с Торгово-промышленной палатой сейчас обсуждаем этот вопрос. Сложно сказать, как это будет урегулировано. В данном случае нет правовой базы, а также в целом нет понимания того, как решать вопросы с уже маркированными товарами. В ближайшее время будет выдвинуто какое-то предложение по этому вопросу. Товары не перестанут приезжать к нам, но цены на них могут вырасти однозначно. В целом все равно у нас товары едут все, проблем с этим нет. Их доставляют просто более сложными путями», - добавил собеседник НСН.
Министерство промышленности и торговли выступает за продление действия в России механизма параллельного импорта на 2025 год. Об этом ранее заявил глава ведомства Антон Алиханов. Он напомнил, что параллельный импорт был принят «с определёнными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям и определённым группам товаров», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне чаще других иностранцев приобретали недвижимость в Турции
- Опрос: 10% россиян готовы поверить в инопланетян, если их признает президент
- Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями
- В Курской области три человека ранены при атаке дронов
- ФСИН опровергла слухи о конфликте в «Лефортово» с фигурантом дела о «Крокусе»
- Актриса Голубкина впервые призналась, что ее отцом является актер Андрей Миронов
- ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
- Режиссер «Брата 3» Переверзев снимет сериал о рэп-группе Centr
- В России разработали сайт для знакомств с проверкой кредитной истории
- Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в фэнтези «Руслан и Людмила»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru