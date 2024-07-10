Алиханов: Деятельность маркетплейсов в России требует урегулирования
Ряд вопросов деятельности маркетплейсов в России требуют урегулирования, в основном оно будет направлено на борьбу с контрафактной продукцией. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с РБК.
Как отметил министр, рыночная сила сконцентрирована «откровенно» в двух интернет-магазинах: Wildberries и Ozon.
«Некоторые вопросы требуют урегулирования с тем, чтобы создать механизмы выравнивания этой силы с теми продавцами, поставщиками, продукция которых с ними взаимодействует. Это урегулирование будет интеллектуальным», — подчеркнул Алиханов.
По его словам, необходимо регулировать вопрос маркировки, ответственности за товары, особенно если речь идет о доставке еды. Алиханов указал, что регулирование должно быть «не обременительным», чтобы не сбивать рост маркетплейсов.
Между тем гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что маркетплейс планирует выйти на рынки Омана и Турции, а в перспективе начать работу в Латинской Америке и Африке, пишет Ura.ru.
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