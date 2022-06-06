Научный мониторинг или боевые вирусы: Что скрывается за лабораториями США в Нигерии

США могут развивать свои биолаборатории на территории стран Африки ради совершенствования биологического оружия, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев ранее в понедельник заявил, что Минобороны РФ обладает сведениями о шести биолабораториях США в Нигерии.