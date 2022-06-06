Научный мониторинг или боевые вирусы: Что скрывается за лабораториями США в Нигерии

Военный аналитик Владимир Прохватилов и профессор-генетик Константин Северинов в эфире НСН разошлись во мнении, что представляют собой биолаборатории США в Нигерии.

США могут развивать свои биолаборатории на территории стран Африки ради совершенствования биологического оружия, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев ранее в понедельник заявил, что Минобороны РФ обладает сведениями о шести биолабораториях США в Нигерии.

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«Я много занимался спецификой разных лабораторий США в разных странах. Это всем давно известно, что в Африке они занимались насекомокрылыми, различными переносчиками инфекций. И, что интересно, одногорбыми верблюдами, а наработки эти были перенесены в лаборатории на территорию Казахстана, потому что там эти верблюды свободно кочуют между границами. Вот такой вот перенос передового африканского опыта на территорию Центральной Азии. Разработки и исследования оспы обезьян тоже велись в Африке. В африканских странах легче всего спрятать все, что угодно, даже шило в мешке. Ведутся исследования по множеству направлений! Вирусная война уже стала очевидным фактом, они [американцы] ее ведут против всего мира и даже частично против своего населения, но совершенству систем нет предела. Это серьезное научное исследование, которое выявляет самые эффективные боевые вирусы», - рассказал сотрудник Академии военных наук.

Со своей стороны, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил иностранные лаборатории на территории стран Африки исключительно научными целями, отметив, что СССР и РФ также создавали подобные организации.

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«Лаборатории создаются в местах, где есть большое биологическое разнообразие, много диких животных, будь то центральная Африка или Южная Америка. Эти биолаборатории не имеют никакого отношения ни к военным, ни к каким-то другим зловещим вещам. Их организуют исключительно потому, что в этих местах могут быть бактерии и вирусы, которые при увеличении плотности контакта человека с окружающей средой могут оказывать на него влияние. Такого же рода лаборатории поддерживались учеными из СССР, например, в Венесуэле. А специалисты института Гамалеи уже в российские времена ездят в Африку, развертывают лаборатории для того, например, чтобы создавать вакцину против Эболы. Какое бы ни было количество лабораторий в этих местах, никакого отношения это к созданию якобы биологического оружия не имеет, это вопрос эпидемиологического мониторинга и предотвращения угроз. Если вы хотите смотреть на зарождающиеся потенциально опасные инфекции, вам нужно это делать там, где эти инфекции могут возникнуть. Места с интересным климатом, интересным разнообразием – это то, где вам нужно эти лаборатории иметь. Еще раз, эти лаборатории занимаются исключительно эпидемиологическим контролем и в тех случаях, когда это оправдано, выделением возбудителей. Все остальное, что выдает по этому поводу наше Министерство обороны, не имеет отношения к реальности, это пропаганда», - подытожил биолог.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев выступил против инициативного разрыва отношений со специалистами из так называемых «недружественных стран» в рамках научного сотрудничества. Такую позицию он обозначил на Общем собрании РАН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАНигерияМинобороны
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