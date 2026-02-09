Треска не будет дешеветь в этом году, так как ее запасы снижаются каждый год, а вот по сельди был хороший вылов, так что в 2026 году ее будет достаточно. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам прошлого года, также в топ вошли скумбрия и треска, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Об этом пишут РИА Новости. Так, атлантическая сельдь подешевела почти на треть - до 138 рублей за килограмм, тихоокеанская сельдь – на 30%, до 105 рублей за килограмм. Фомин раскрыл, какой будет ценовая динамика по сельди и треске в опте и рознице в 2026 году.