«Наценка 20%»: Сельдь и треска не подешевеют в 2026 году
Александр Фомин раскрыл НСН, что цены на треску в 2026 году будут расти, и напомнил, что торговые сети дают розничную наценку на рыбу около 20%.
Треска не будет дешеветь в этом году, так как ее запасы снижаются каждый год, а вот по сельди был хороший вылов, так что в 2026 году ее будет достаточно. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам прошлого года, также в топ вошли скумбрия и треска, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Об этом пишут РИА Новости. Так, атлантическая сельдь подешевела почти на треть - до 138 рублей за килограмм, тихоокеанская сельдь – на 30%, до 105 рублей за килограмм. Фомин раскрыл, какой будет ценовая динамика по сельди и треске в опте и рознице в 2026 году.
«Что касается 2026 года, все зависит от промысловой обстановки. По треске не ожидается хороших уловов, потому что падение запасов идет каждый год, у нас дефицит трески на внутреннем рынке. Поэтому цены будут расти. По икорной сельди промысел ведется весной и осенью, начиная с сентября по декабрь. Как отловятся, будет ясно. В принципе, ученые дают неплохие прогнозы, но там еще много факторов, например, как отработают рыбаки, это тоже важно. Сейчас хорошая ситуация по сельди: 650 тысяч тонн - это хороший показатель по вылову, это большие переходящие остатки на 2026 год. Плюс весной уже начнется новая путина. Дешеветь сельдь вряд ли будет, потому что идет инфляция, налоги подняли. Плюс она же уже подешевела к году», - рассказал он.
Также Фомин раскрыл, какую наценку дает розница.
«Все зависит от вида продукции, от объема, от количества. Розничная наценка дается обычно 20%. В каких-то регионах больше, в каких-то меньше. Чем крупнее сети, тем меньше розничная наценка, потому что они могут себе позволить. Ну и оптовые цены им дают хорошие», - рассказал он.
Ранее Фомин заявил НСН, что первое место по потреблению в России среди рыб уверенно удерживает сельдь — каждый год соотечественники съедают до 500-550 тысяч тонн.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
- Прокуратура потребовала возбудить дело против иноагента Слепакова
- Страсти по Горшку: Что стоит за расколом мюзикла TODD
- Москалькова передала омбудсмену в Киеве список из 90 политзаключенных на Украине
- «Наценка 20%»: Сельдь и треска не подешевеют в 2026 году
- Прорвет «Железный купол»: Чем ответит Иран на нападение Израиля и США
- Суд в Петербурге заочно арестовал рэпера Oxxxymiron
- Турция отзывает детские смеси Danone из-за токсина цереулида
- «НАШЕ Радио» проведет концерт на Масленицу в «Кремле в Измайлово»
- Никитин: Авиапарк РФ насчитывает 1,2 тысячи самолетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru