Онищенко заявил, что повторно вакцинироваться от гриппа не нужно

Повторно прививаться от гриппа не следует. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Онищенко рассказал, как долго продлится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом

«Еще раз прививаться точно не надо», - подчеркнул он.

По словам Онищенко, проходить вакцинацию дважды за сезон неправильно.

Ранее академик рассказал, что оспа обезьян находится под контролем, в РФ есть все необходимые средства для ее диагностики и лечения, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:ВакцинацияГриппГеннадий Онищенко

Горячие новости

Все новости

партнеры