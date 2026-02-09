Онищенко заявил, что повторно вакцинироваться от гриппа не нужно
9 февраля 202612:30
Повторно прививаться от гриппа не следует. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Еще раз прививаться точно не надо», - подчеркнул он.
По словам Онищенко, проходить вакцинацию дважды за сезон неправильно.
Ранее академик рассказал, что оспа обезьян находится под контролем, в РФ есть все необходимые средства для ее диагностики и лечения, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
