В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Авария произошла на Ленинском проспекте в столице, пишет RT. По предварительным данным, в ДТП пострадали восемь человек.
Позднее пресс-служба ГУП «Мосгортранс» уточнила, что инцидент произошел около 10.28 мск. Водитель грузовика нарушил правила движения и не уступил дорогу автобусу во время выезда с прилегающей территории. Госавтоинспекция устанавливает причины ЧП.
Ранее в Бурятии на федеральной трассе Р-258 «Байкал» рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет, одна пассажирка повредила руку.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru