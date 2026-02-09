В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Авария произошла на Ленинском проспекте в столице, пишет RT. По предварительным данным, в ДТП пострадали восемь человек.

Позднее пресс-служба ГУП «Мосгортранс» уточнила, что инцидент произошел около 10.28 мск. Водитель грузовика нарушил правила движения и не уступил дорогу автобусу во время выезда с прилегающей территории. Госавтоинспекция устанавливает причины ЧП.

