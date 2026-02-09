Прокуратура потребовала возбудить дело против иноагента Слепакова
Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента против комика Семена Слепакова (признан в России иноагентом). Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что материалы прокурорской проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании артиста, пишет RT.
Прокуратура подчеркнула, что Слепаков в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности иноагента. С октября прошлого года комик, находящийся за пределами России, продолжил распространять сообщения и материалы в социальной сети без маркировки иноагента.
Ранее СМИ сообщили, что Семен Слепаков открыл вклады в российских банках примерно на 26 млн рублей и получил многомиллионный доход.
