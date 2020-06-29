Наталья Сергунина рассказала о поддержке туротрасли в период пандемии
Более 70 онлайн мероприятий было организовано в Москве за время пандемии для представителей туротрасли. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, в онлайн мероприятиях приняли участие порядка 25 тыс. человек из десятков регионов России, а также семи иностранных государств, в том числе из Франции, Испании и Кореи.
Комитет по туризму Москвы организовал, в том числе пятидневный антикризисный онлайн-интенсив и телемосты с другими мегаполисами, участвовал в онлайн-выставках, а также запустил серию международных роуд-шоу для туркомпаний и акселератор для поддержки стартапов и развития новых турпродуктов.
Между тем, одна из городских программ для туристической отрасли - Moscow Travel Hub - продолжается и сейчас. Это экспертная площадка, где участники рынка обсуждают новые источники развития.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН отметил, что сейчас продолжаются переговоры по открытию Европы, окончательного решения еще не принято. По его словам, только после нормализации эпидемиологической обстановки можно будет говорить о сроках возобновления международного авиасообщения, открытия границ и начала работы посольств.
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