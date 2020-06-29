Наталья Сергунина рассказала о поддержке туротрасли в период пандемии

Комитет по туризму Москвы организовал, в том числе пятидневный антикризисный онлайн-интенсив и телемосты с другими мегаполисами, участвовал в онлайн-выставках, а также запустил серию международных роуд-шоу для туркомпаний и акселератор для поддержки стартапов и развития новых турпродуктов.

Между тем, одна из городских программ для туристической отрасли - Moscow Travel Hub - продолжается и сейчас. Это экспертная площадка, где участники рынка обсуждают новые источники развития.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН отметил, что сейчас продолжаются переговоры по открытию Европы, окончательного решения еще не принято. По его словам, только после нормализации эпидемиологической обстановки можно будет говорить о сроках возобновления международного авиасообщения, открытия границ и начала работы посольств.



