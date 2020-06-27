Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж
Туроператоры TEZ Tour, Coral Travel, «Интурист», ANEX Tour, PEGAS Touristik решили аннулировать туры с вылетами в июле,чтобы избежать возможных финансовых потерь. Об этом сообщает порталу «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Туры на июль предлагают перебронировать до конца года на другие даты туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik.
Туры на первую половину июля отменяют на различных условиях «Интурист» TEZ Tour и ANEX Tour.
В TEZ Tour до конца июля также отменены поездки в Грецию, Италию, Испанию.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал о переговорах со странами ЕС по поводу открытия границ.
«Понятно одно: только после нормализации эпидемиологической обстановки можно будет говорить о сроках возобновления международного авиасообщения, открытия границ и начала работы посольств. Сейчас точные даты назвать крайне сложно. Ограничения носили временный характер и отменятся будут поэтапно, на паритетной основе», - сказал Горин.
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