Сроков нет. В АТОР рассказали об открытии Европы

Россия не попадет в список стран, для которых 1 июля откроются границы Евросоюза. Как сообщает ТАСС, в Брюсселе заявили, что эпидемиологическая ситуация в России не позволяет включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы ЕС.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН отметил, что сейчас продолжаются переговоры, окончательного решения еще не принято.