Сроков нет. В АТОР рассказали об открытии Европы

Вице-президент Ассоциации туроператоров России в эфире НСН отметил, что сейчас идут переговоры с Евросоюзом, окончательного решения еще не принято.



Россия не попадет в список стран, для которых 1 июля откроются границы Евросоюза. Как сообщает ТАСС, в Брюсселе заявили, что эпидемиологическая ситуация в России не позволяет включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы ЕС.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН отметил, что сейчас продолжаются переговоры, окончательного решения еще не принято.

Названы сроки открытия туристических направлений в России

«Понятно одно: только после нормализации эпидемиологической обстановки можно будет говорить о сроках возобновления международного авиасообщения, открытия границ и начала работы посольств. Сейчас точные даты назвать крайне сложно. Ограничения носили временный характер и отменятся будут поэтапно, на паритетной основе», - сказал Горин.

Ранее Дмитрий Горин в эфире НСН призвал российских туристов перед планированием поездки уточнять информацию на сайте Ростуризма.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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