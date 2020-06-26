Сроков нет. В АТОР рассказали об открытии Европы
Вице-президент Ассоциации туроператоров России в эфире НСН отметил, что сейчас идут переговоры с Евросоюзом, окончательного решения еще не принято.
Россия не попадет в список стран, для которых 1 июля откроются границы Евросоюза. Как сообщает ТАСС, в Брюсселе заявили, что эпидемиологическая ситуация в России не позволяет включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы ЕС.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН отметил, что сейчас продолжаются переговоры, окончательного решения еще не принято.
«Понятно одно: только после нормализации эпидемиологической обстановки можно будет говорить о сроках возобновления международного авиасообщения, открытия границ и начала работы посольств. Сейчас точные даты назвать крайне сложно. Ограничения носили временный характер и отменятся будут поэтапно, на паритетной основе», - сказал Горин.
Ранее Дмитрий Горин в эфире НСН призвал российских туристов перед планированием поездки уточнять информацию на сайте Ростуризма.
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