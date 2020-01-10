Наталья Бочкарева призналась в хранении кокаина

Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, задержанная осенью прошлого года с кокаином, признала вину и раскаялась. Ранее нахождение у нее наркотиков она отрицала. Она попросила прекратить уголовное преследование и назначить ей судебный штраф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, следствие согласилось прекратить уголовное преследование актрисы, учитывая, что ранее судима она не была, вину свою признала, имеет положительные характеристики, а преступление относится к категории небольшой тяжести.