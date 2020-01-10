Наталья Бочкарева призналась в хранении кокаина
Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, задержанная осенью прошлого года с кокаином, признала вину и раскаялась. Ранее нахождение у нее наркотиков она отрицала. Она попросила прекратить уголовное преследование и назначить ей судебный штраф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, следствие согласилось прекратить уголовное преследование актрисы, учитывая, что ранее судима она не была, вину свою признала, имеет положительные характеристики, а преступление относится к категории небольшой тяжести.
Сейчас дело Бочкаревой отправлено в Преображенский районный суд Москвы, который и должен принять окончательное решение.
Звезда «Счастливы вместе» была задержана за рулем автомашины Cadillac 28 сентября 2019 года, пишет «Свободная пресса». От актрисы был запах алкоголя, от медосвидетельствования она отказалась. А в ходе досмотра сотрудники дорожной инспекции нашли у нее пакет с 0,69 грамма кокаина. Было заведено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Бочкаревой грозит штраф от 40 тысяч рублей или до 3 лет лишения свободы.
Ранее двое коллег по цеху актрисы в эфире НСН отказались от комментариев, а одна выразила сомнение в наркомании Бочкарёвой.
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