«Букины» отреагировали на задержание Бочкаревой с наркотиками

Сотрудники ГИБДД задержали актрису Наталью Бочкарёву с пакетиком кокаина, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в субботу, 28 сентября сотрудники ДПС остановили машину, за рулём которой была женщина 1980 года рождения. В общении с дорожной полицией она вела себя нервно, от прохождения медосвидетельствования отказалась. После в ходе досмотра при ней был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, в составе которого был кокаин. По данным источника в правоохранительных органах, речь идёт об актрисе Наталье Бочкарёвой.

Актриса Дарья Сагалова, сыгравшая дочь героини Бочкарёвой в сериале «Счастливы вместе», заявила НСН, что не замечала раньше за коллегой ничего подобного. Она не смогла сказать точно, употребляла ли раньше Бочкарёва наркотики, но выразила больше сомнение насчёт такой версии.

«Не знаю. Могу только сказать, что раньше, когда мы работали вместе и шесть дней в неделю виделись, я ни разу ничего не замечала за ней. Вообще. Я не знаю, что и как там было. Если бы я была с ней, я, наверное, смогла бы рассказать. А так, сейчас это и хайп, и фейки, может, это и правда, может, нет, я не знаю. Мне, честно говоря, кажется, что это как минимум странно, когда взрослая женщина с двумя детьми, и вдруг оказывается… Для меня это какая-то непонятная история», — заявила Сагалова.

Другие коллеги Бочкарёвой отказались комментировать информацию о её задержании. Так, актёр сериала, исполнивший роль Гены Букина, Виктор Логинов сообщил НСН, что очень занят, услышав вопрос про коллегу.

«Я на этот вопрос, к сожалению, ответить вам не смогу. Мне очень неудобно разговаривать, я только прилетел в Новосибирск, извините», — сказал Логинов.

Актёр Александр Якин, сыгравший в сериале сына героини Бочкарёвой, также не захотел комментировать новость.

«Вы знаете, я не могу сейчас говорить. Нет, перезванивать мне не надо», — сказал артист.

Сама Бочкарёва опровергает своё задержание, а видео с его записью называет монтажом. Источники в правоохранительных органах сообщают, что в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Актриса находится под подпиской о невыезде.