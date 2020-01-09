Следствие попросило штраф для актрисы Бочкаревой по делу о наркотиках
Следствие попросило прекратить уголовное преследование в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвиняли в хранении кокаина. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Преображенского районного суда Москвы.
Отмечается, что в четверг, 9 января, в суд поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой. Согласно постановлению МВД, ей просят назначить штраф. Дата судебного заседания не известна.
Напомним, в конце сентября звезду сериала «Счастливы вместе» остановили инспекторы ДПС. По данным СМИ, у неё нашли 0,69 грамма кокаина. Актриса это отрицала. Позже, 18 октября, за отказ пройти освидетельствование Бочкареву лишили водительских прав на год и восемь месяцев. Также артистке выписали штраф в 30 тысяч рублей, подчёркивают Дни.ру.
К слову, друг артистки Андрей Ковалев с юмором прокомментировал решение такое суда.
«Жесточайшее наказание, блин. На целых 30 тысяч рублей оштрафовал? Бедная девушка, как жестоко она пострадала», — иронично заметил Ковалев.
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