Следствие попросило штраф для актрисы Бочкаревой по делу о наркотиках

Напомним, в конце сентября звезду сериала «Счастливы вместе» остановили инспекторы ДПС. По данным СМИ, у неё нашли 0,69 грамма кокаина. Актриса это отрицала. Позже, 18 октября, за отказ пройти освидетельствование Бочкареву лишили водительских прав на год и восемь месяцев. Также артистке выписали штраф в 30 тысяч рублей, подчёркивают Дни.ру.

К слову, друг артистки Андрей Ковалев с юмором прокомментировал решение такое суда.

«Жесточайшее наказание, блин. На целых 30 тысяч рублей оштрафовал? Бедная девушка, как жестоко она пострадала», — иронично заметил Ковалев.

