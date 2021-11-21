Наталия Орейро вакцинировалась российским препаратом «Спутник V»
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро рассказала, что сделала прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V». Да, (сделала прививку — прим. НСН) двумя дозами «Спутника». Очень хорошо», — заявила она в интервью телеканалу НТВ.
По словам актрисы, в будущем она не планирует вакцинироваться от CJVID-19 другими препаратами. Наталия Орейро посоветовала соотечественникам обязательно сделать прививку.
Звезда кино и телевидения из Буэнос-Айреса на прошлой неделе получила российское гражданство. Паспорт гражданина РФ ей вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.
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