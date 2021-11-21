Наталия Орейро вакцинировалась российским препаратом «Спутник V»

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V». Да, (сделала прививку — прим. НСН) двумя дозами «Спутника». Очень хорошо», — заявила она в интервью телеканалу НТВ.

По словам актрисы, в будущем она не планирует вакцинироваться от CJVID-19 другими препаратами. Наталия Орейро посоветовала соотечественникам обязательно сделать прививку.

Звезда кино и телевидения из Буэнос-Айреса на прошлой неделе получила российское гражданство. Паспорт гражданина РФ ей вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.

