Наталия Орейро вакцинировалась российским препаратом «Спутник V»

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро рассказала, что сделала прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

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«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V». Да, (сделала прививку — прим. НСН) двумя дозами «Спутника». Очень хорошо», — заявила она в интервью телеканалу НТВ.

По словам актрисы, в будущем она не планирует вакцинироваться от CJVID-19 другими препаратами. Наталия Орейро посоветовала соотечественникам обязательно сделать прививку.

Звезда кино и телевидения из Буэнос-Айреса на прошлой неделе получила российское гражданство. Паспорт гражданина РФ ей вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.

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ФОТО: Wikipedia.org/DonSimon
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