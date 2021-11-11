Эксперт рассказал о популярности Орейро в России

Он не согласен с мнением, что артистка с помощью общественной деятельности пытается вернуть себе былую славу. «С этим сложно согласиться — актриса вплоть до пандемийных локдаунов была весьма востребованной и как сериальная актриса, и как гастролирующая певица, а ее активная и многоплановая общественная деятельность не оставляет сомнений в искренности», — сообщил Сафронов.

Он напомнил, что Орейро сохраняет известность в России на протяжении двух десятилетий.

Напомним, 10 ноября актриса телесериала «Дикий ангел» Наталья Орейро получила российский паспорт. Ранее Орейро заявила, что останется жить в Аргентине.

