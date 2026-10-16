Над регионами России сбили 644 украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией более 640 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Дроны ликвидировали в период с 20.00 мск 15 октября до 08.00 16 октября. Всего было уничтожено 644 БПЛА, пишет RT.

Военные сбили беспилотники в Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской областях. Также БПЛА нейтрализовали над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями.

Кроме того, дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, над водами Черного моря.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе уничтожили и подавили около 50 БПЛА и ракету.

