Tesla представила «летающий» автомобиль

Машина оснащена специальной системой сопел, которые выбрасывают сжатый газ и позволяют управлять положением авто во время «полета».

На демонстрации электрокар проехал по изогнутой рампе, оказался в перевернутом положении и затем «спрыгнул» вниз. Машина удержалась на поверхности рампы благодаря специальной системе вентиляторов.

Кроме того, спорткар перепрыгнул через препятствие из машин Tesla, в воздухе сделал полный оборот вокруг себя и приземлился на колеса.

Ранее стало известно, что Tesla отзовет около 3 млн электромобилей в Китае из-за цвета дверных ручек, пишет Ura.ru.

