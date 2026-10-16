Tesla представила «летающий» автомобиль
Американская компания Tesla представила электрический «летающий» спорткар Roadster. Презентация прошла на испытательном полигоне SpaceX в Техасе, передает РИА Новости.
Машина оснащена специальной системой сопел, которые выбрасывают сжатый газ и позволяют управлять положением авто во время «полета».
На демонстрации электрокар проехал по изогнутой рампе, оказался в перевернутом положении и затем «спрыгнул» вниз. Машина удержалась на поверхности рампы благодаря специальной системе вентиляторов.
Кроме того, спорткар перепрыгнул через препятствие из машин Tesla, в воздухе сделал полный оборот вокруг себя и приземлился на колеса.
Ранее стало известно, что Tesla отзовет около 3 млн электромобилей в Китае из-за цвета дверных ручек, пишет Ura.ru.
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