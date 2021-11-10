Наталья Орейро стала гражданкой России

Актриса телесериала «Дикий ангел» Наталья Орейро получила российский паспорт, сообщает РИА Новости.

25 октября президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства Наталии Орейро и её сыну. Вручение паспортов прошло 10 ноября в посольстве России в Буэнос-Айресе. Как сообщает агентство, Орейро приняла присягу на двух языках: русском и испанском. Позже актриса сказала по-русски: «Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России».

В марте 2019 года Наталья Орейро стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Ведущий назвал актрису «самой русской из иностранок», а Орейро ответила, что тогда президент России Владимир Путин может выдать ей гражданство.