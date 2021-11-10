Наталья Орейро стала гражданкой России
Актриса телесериала «Дикий ангел» Наталья Орейро получила российский паспорт, сообщает РИА Новости.
25 октября президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства Наталии Орейро и её сыну. Вручение паспортов прошло 10 ноября в посольстве России в Буэнос-Айресе. Как сообщает агентство, Орейро приняла присягу на двух языках: русском и испанском. Позже актриса сказала по-русски: «Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России».
В марте 2019 года Наталья Орейро стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Ведущий назвал актрису «самой русской из иностранок», а Орейро ответила, что тогда президент России Владимир Путин может выдать ей гражданство.
Позже актриса заявила, что хочет получить гражданство России в знак любви к своим русским фанатам. При этом Орейро подчеркнула, что останется жить в Аргентине. У уругвайской актрисы уже есть гражданство Испании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Украина предложила социал-демократам Германии забрать беженцев с границы к себе домой
- Наталья Орейро стала гражданкой России
- Карпин: в вопросе Дзюбы в сборной России я поставил точку
- Бывший детский омбудсмен Кузнецова стала врио замсекретаря генсовета «Единой России»
- Жириновский назвал юг «самой прогнившей» частью России
- Собянин: С 2011 года в Москве построено или отремонтировано около 100 райотделов полиции
- Совфед разрешил зачислять средства коррупционеров в ПФР
- Годовая инфляция в США достигла 30-летнего максимума
- Адвокат: прекращено дело против программиста, передавшего видео с пытками заключенных
- В Краснодаре в поликлинике задержали мужчину с карабином
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru