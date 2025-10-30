СМИ: США планируют демонстративный удар HIMARS в Южно-Китайском море

Американские ВМС могут «показать силу» ударом в Южно-Китайском море с использованием системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Индо-Тихоокеанское командование ВС США «тихо» отдало соответствующий приказ на этой неделе. Что может стать объектом удара HIMARS, пока неясно.

«Операция призвана противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защитить то, что американские власти называют суверенитетом Филиппин и давними правами страны на рыболовство в Южно-Китайском море», — указывает телеканал.

Отмечается, что приказ предписывает американским силам провести точечный удар в ответ на эскалацию боевых действий КНР близ спорных вод. При этом источники допускают, что операция вряд ли будет реализована.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп решил создать «Золотой флот» для противостояния Китаю, модернизировав американские ВМС, пишет 360.ru.

