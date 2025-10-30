В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждена вышка сотовой связи
30 октября 202507:36
Вышка сотовой связи в Волгоградской области получила повреждения из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Глава области отметил, что минувшей ночью силы ПВО отразили атаку дронов на территорию региона.
«В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи», - указал Бочаров.
Никто не пострадал, повреждений жилых объектов не зафиксировано.
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу было уничтожено шесть БПЛА, пишет 360.ru.
