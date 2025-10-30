Си Цзиньпин и Трамп провели встречу в Пусане

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Пусане. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

«Си Цзиньпин 30 октября по местному времени провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане», - отмечается в сообщении.

Переговоры длились около 1 часа 40 минут.

На встрече Си Цзиньпин заявил, что торгово-экономические группы Китая и США достигли базового консенсуса по решению основных проблем и «обнадеживающего прогресса». Также лидер КНР выразил готовность продолжать работать вместе с американским коллегой, заложить прочную основу для отношений двух стран и «создать благоприятную среду для развития».

Между тем СМИ сообщили, что Дональд Трамп намерен 8 ноября встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет 360.ru.

