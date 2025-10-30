Эксперт Поздняков заявил, что право на пенсию по старости имеют все россияне
Пенсия по старости положена каждому гражданину России, без выплаты не останутся даже те, кто никогда не работал. Об этом заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT.
Как отметил эксперт, социальная пенсия ниже, чем назначаемая при наличии определенного стажа и количества пенсионных коэффициентов страховая пенсия. Кроме того, право на такую выплату возникает на пять лет позже - в 2026 году это 69 лет для мужчин и 64 года для женщин.
«С 1 апреля 2025 года базовый размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля, но в итоге пенсионер получит больше — в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума», — рассказал Поздняков.
Для назначения пенсии по старости россиянам необходимо подать соответствующее заявление в Социальный фонд.
Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров может превысить 27 тысяч рублей.
