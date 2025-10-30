В Кремле рассказали о прикладном значении технологий «Буревестника»
Используемые при создании крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» технологии имеют прикладное значение для экономики России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Как отметил представитель Кремля, это прорыв «и в сфере прикладного значения для национальной экономики» в будущем.
Ранее президент Владимир Путин объявил о завершении решающих испытаний «Буревестника». Глава государства уточнял, что ракета не имеет аналогов в мире, пишет 360.ru. Кроме того, Путин заявлял о возможности применения технологий «Буревестника» в народном хозяйстве, для энергообеспечения Арктики, в лунной программе.
