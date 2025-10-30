Собянин заявил о шести сбитых при попытке атаки на Москву дронах

Шесть беспилотников, которые пытались атаковать Москву, были уничтожены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Средства ПВО Минобороны ликвидировали летевшие на город аппараты минувшей ночью. Собянин заявлял об уничтожении БПЛА в период с 03:00 до 03:40 мск.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой, она успела покинуть машину перед ударом, пишет 360.ru.

