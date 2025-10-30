Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп распорядился начать в стране испытания ядерного оружия. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях», — указал Трамп подчеркнув что процесс начинается «немедленно».

По словам американского президента, США обладают самым большим ядерным арсеналом, однако Китай может догнать их за пять лет.

Трамп обосновал свое решение о старте тестирования оружия наличием у других государств «программ испытаний».

Ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, пишет Ura.ru.

