Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп распорядился начать в стране испытания ядерного оружия. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
«Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях», — указал Трамп подчеркнув что процесс начинается «немедленно».
По словам американского президента, США обладают самым большим ядерным арсеналом, однако Китай может догнать их за пять лет.
Трамп обосновал свое решение о старте тестирования оружия наличием у других государств «программ испытаний».
Ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, пишет Ura.ru.
