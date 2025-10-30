Миронов предложил передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО

Лидер партии «Справедливая Россия», глава фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил передавать участникам специальной военной операции конфискованное имущество коррупционеров. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Недвижимость казнокрадов надо передавать участникам СВО в безвозмездное пользование», - подчеркнул политик.

Как напомнил Миронов, в августе он обратился к правительству с предложением разрешить фонду «Защитники Отечества» распоряжаться недвижимостью, обращенной в государственную собственность, и деньгами от ее реализации. Политик обратил внимание, что только в Московской области не реализовано свыше двух тысяч земельных участков, и имущество можно было бы раздать в безвозмездное пользование бойцам спецоперации.

«А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности – пускать с молотка на нужды наших героев!» - добавил Миронов.

Ранее лидер «Справедливой России» и депутаты фракции предложили выдавать жилье и надбавку к зарплате студентам-медикам, обучающимся по целевым контрактам, пишет Ura.ru.

