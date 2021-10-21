«Наследие советского периода». Названы сферы, где женщинам платят меньше
В творческих профессиях оплата труда не зависит от пола, пояснила Алена Владимирская.
Руководитель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила, что в России всё ещё сохранились сферы, в которых женщины зарабатывают меньше мужчин.
Ранее «Макдоналдс» объявил о неравной зарплате мужчин и женщин на схожих позициях. К 2022 году компания намерена исправить перекос, пишет Fox.
«Отслеживая большое количество вакансий, мы видим, действительно, довольно большое количество индустрий в России, где даже на уровне «белых воротничков» зарплаты женщин и мужчин неравны. Любая индустрия будет вам говорить, что для нее самое главное – люди. Но на самом деле это не всегда так. Есть такие сферы, где основные ценности делают умом, это интернет или реклама, там капитализация ресурса не считается количеством серверов или количеством комнат, а измеряется тем дополнительным value, которое дает ум. То, что придумали люди, является самым важным продуктом. Там практически никогда нет разницы между мужскими и женскими зарплатами и скоростью карьеры. Ты придумываешь классные вещи, они становятся прибыльными, полезными, любимыми людьми – и вперед. В интернете давно всё выровнялось, в маркетинге, рекламе тоже в большинстве выровнялось», - рассказала Владимирская.
Руководитель «Лаборатории карьеры» перечислила сферы занятости, в которых существуют проблемы с равенством в оплате труда.
«Есть индустрии, где главное – это какой-то ресурс, то есть наличие лицензии, газа, леса или того вида деятельности, который не могут делать другие, например, оборонная промышленность. Там, где главное – это не мозг каждого человека, а какой-то уникальный ресурс, чаще встречается разница между мужскими и женскими зарплатами. В России этого очень много в оборонной промышленности и во всем, что работает рядом с ней. Второе – это сырье, традиционные российские вещи: газ, нефть, энергетика, лес, разные полезные ископаемые. Третье – это очень законсервированные уже не отрасли, а отдельные большие компании, связанные с промышленностью, производством, те, которые работают очень давно, это еще наследие советского периода, где довольно пожилой менеджмент», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова в ходе Евразийского женского форума заявила, что средний возраст рождения первого ребенка в России сдвинулся до 28 лет, это связано в том числе с нацеленностью женщин на карьеру.
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