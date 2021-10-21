«Наследие советского периода». Названы сферы, где женщинам платят меньше

Руководитель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила, что в России всё ещё сохранились сферы, в которых женщины зарабатывают меньше мужчин.

Ранее «Макдоналдс» объявил о неравной зарплате мужчин и женщин на схожих позициях. К 2022 году компания намерена исправить перекос, пишет Fox.

«Отслеживая большое количество вакансий, мы видим, действительно, довольно большое количество индустрий в России, где даже на уровне «белых воротничков» зарплаты женщин и мужчин неравны. Любая индустрия будет вам говорить, что для нее самое главное – люди. Но на самом деле это не всегда так. Есть такие сферы, где основные ценности делают умом, это интернет или реклама, там капитализация ресурса не считается количеством серверов или количеством комнат, а измеряется тем дополнительным value, которое дает ум. То, что придумали люди, является самым важным продуктом. Там практически никогда нет разницы между мужскими и женскими зарплатами и скоростью карьеры. Ты придумываешь классные вещи, они становятся прибыльными, полезными, любимыми людьми – и вперед. В интернете давно всё выровнялось, в маркетинге, рекламе тоже в большинстве выровнялось», - рассказала Владимирская.