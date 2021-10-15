В Минтруде сообщили об изменении среднего возраста рождения первого ребенка
Средний возраст рождения первого ребенка сдвинулся до 28 лет, это связано в том числе с нацеленностью женщин на карьеру. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова в ходе Евразийского женского форума.
«Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру», — цитирует Мухтиярову ТАСС.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла о сокращении численности женщин репродуктивного возраста в стране, что приводит к снижению рождаемости. По словам Голиковой, к 2030 году средний возраст рождения первого ребенка в России сдвинется к 30-летию женщины.
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