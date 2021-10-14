«Толерантное общество!» Политолог выступил за президента-женщину
Сексистские предрассудки в политической жизни России не играют значительной роли, уверен Евгений Минченко.
Российское общество готово к тому, чтобы лидером страны стала женщина, подчеркнул политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее в четверг эту тему подняла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на Евразийском женском форуме. По словам омбудсмена, «все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека».
«Я думаю, в любой момент женщина сможет стать президентом. У нас общество достаточно толерантное, нет никаких ограничений. Я тестировал эту историю в течение этого года, так получилось, что одним из клиентов была женщина. И могу сказать, что нет большой разницы. Процентов 15 [населения] категорически против того, чтобы женщина была у руля государства, а остальные, в принципе, за. У нас это вполне реальный вопрос, реальная ситуация, дело исключительно в персоналии. Если будет женщина, которая будет выглядеть как человек, который достоин занять этот пост, то никаких сексистских стереотипов, которые могли бы это предотвратить, на самом деле нет. Вопрос только в том, чтобы это была соразмерная фигура», - отметил Минченко.
На нынешнем политическом горизонте таких женщин нет, однако и мужчин-лидеров в стране не так много, напомнил собеседник «Радиоточки НСН».
«Пока да, у нас нет таких женщин. С другой стороны, кто из мужчин у нас, кроме Путина, вызывает реакцию «ну да, конечно, вот этот может [стать президентом]»? Я думаю, ситуация может измениться. Повторюсь, у нас нет в Российской Федерации никаких ограничений для того, чтобы главой страны стала женщина», - резюмировал политолог.
В России правление женщины возможно, но на данный момент сложно назвать подходящую кандидатуру, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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