СМИ: Армения выйдет из ОДКБ в феврале 2026 года

Армения может выйти из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в начале 2026 года. Об этом сообщил портал hraparak.am.

«В феврале следующего года Армения, по всей видимости, выйдет из ОДКБ», – отмечается в сообщении.

По данным СМИ, об этом рассказал нескольким соратникам премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом политик якобы дал понять, что республику могут исключить из ОДКБ.

Ранее Армения заблокировала свое членство в организации. Никол Пашинян отмечал, что Ереван, вероятнее, выйдет из ОДКБ, чем разблокирует участие в ней, пишет RT.

