СМИ: Армения выйдет из ОДКБ в феврале 2026 года
Армения может выйти из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в начале 2026 года. Об этом сообщил портал hraparak.am.
«В феврале следующего года Армения, по всей видимости, выйдет из ОДКБ», – отмечается в сообщении.
По данным СМИ, об этом рассказал нескольким соратникам премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом политик якобы дал понять, что республику могут исключить из ОДКБ.
Ранее Армения заблокировала свое членство в организации. Никол Пашинян отмечал, что Ереван, вероятнее, выйдет из ОДКБ, чем разблокирует участие в ней, пишет RT.
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