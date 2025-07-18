Песков: Россия против санкций, но научилась адаптироваться к ним
Россия выступает против односторонних санкций, но уже научилась адаптироваться к ним. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя принятие Евросоюзом 18-го пакета ограничений в отношении РФ.
Как отметил представитель Кремля, Москва выступает против рестрикций.
«Но вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций», - подчеркнул Песков.
По его словам, очередные ограничения демонстрируют последовательную антироссийскую линию Европы. Вместе с тем Песков назвал санкции обоюдоострым оружием, которое «добавляет негативного эффекта для тех стран, которые к нему присоединяются».
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что в очередной пакет санкций ЕС вошли в том числе газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также 105 судов «теневого флота» России, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru