КЛЕЩИ-МОНСТРЫ

При этом пользователи соцсетей пугают друг друга видео клещей-мутантов, которые не просто поджидают свою жертву в траве, а буквально бегут за ней.

Обычный клещ сидит в засаде, а мутанты вида хиаломма — очень агрессивный вид, который сам ищет цель и двигается в разы быстрее.

Отмечается, что такие клещи более крупные и имеют желтые полоски на лапках.

Сообщается, что они переносят страшные болезни – помимо энцефалита и боррелиоза, их укус грозит конго-крымской геморрагической лихорадкой, которая вызывает сильный жар, судороги и кровотечения, а её летальность достигает 50%.

При этом такие клещи, которых называют африканскими клещами-мутантами, скорее всего, не смогут обитать в Московской области из-за климатических условий. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции (с лабораторией энтомологии) Института дезинфектологии ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев, пишет ТАСС.

Африканских клещей можно встретить в южных регионах России, но они любят исключительно сухую, пустынную местность. Об этом НСН рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Во-первых, это никакие не мутанты и не новые организмы для территории нашей страны. Они всегда жили у нас в южных регионах. Это действительно виды клещей иксодовых рода Hyalomma. Во-вторых, от других иксодовых клещей они отличаются своей стратегией охоты: достаточно активно могут преследовать жертву, причем с заметной скоростью - со скоростью муравья или медленно идущего человека. Обитают они в южных регионах нашей страны, но если мы говорим про европейскую Россию, то это Крым, Краснодарский край, Волгоградская область, Калмыкия. Однако они предпочитают исключительно очень сухие места обитания. Поэтому, если вы оказались в месте, которое похоже на сухую полупустыню или пустыню, то с ними есть вероятность встретиться. Если вокруг зеленая травка, текут ручьи или лес, то их там не будет», - рассказал он.