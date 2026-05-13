Нашествие монстров: Врачи рассказали, как пережить сезон клещей
Роспотребнадзор опубликовал список эндемичных регионов по клещевому энцефалиту в каждом округе России, а в соцсетях выкладывают пугающие видео клещей-мутантов, которые нападают на жертву.
Сезон клещей традиционно вызывает опасения у любителей лесов, дач и даже городских парков. Бороться с переносчиками заболеваний приходится на уровне города, но россиян призывают и самостоятельно соблюдать меры предосторожности.
Роспотребнадзор опубликовал список эндемичных регионов по клещевому энцефалиту в каждом округе России. Так, в Центральном федеральном округе в число эндемичных вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области.
Среди субъектов Северо-Западного федерального округа повышенный риск заражения клещевым энцефалитом наблюдается в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, в Карелии и Коми, в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге
Накануне в Роспотребнадзоре назвали число обратившихся к врачам из-за укусов клещей. За последнюю неделю на прием к медикам пришли более 43 тыс. человек.
КЛЕЩИ-МОНСТРЫ
При этом пользователи соцсетей пугают друг друга видео клещей-мутантов, которые не просто поджидают свою жертву в траве, а буквально бегут за ней.
Обычный клещ сидит в засаде, а мутанты вида хиаломма — очень агрессивный вид, который сам ищет цель и двигается в разы быстрее.
Отмечается, что такие клещи более крупные и имеют желтые полоски на лапках.
Сообщается, что они переносят страшные болезни – помимо энцефалита и боррелиоза, их укус грозит конго-крымской геморрагической лихорадкой, которая вызывает сильный жар, судороги и кровотечения, а её летальность достигает 50%.
При этом такие клещи, которых называют африканскими клещами-мутантами, скорее всего, не смогут обитать в Московской области из-за климатических условий. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции (с лабораторией энтомологии) Института дезинфектологии ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев, пишет ТАСС.
Африканских клещей можно встретить в южных регионах России, но они любят исключительно сухую, пустынную местность. Об этом НСН рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«Во-первых, это никакие не мутанты и не новые организмы для территории нашей страны. Они всегда жили у нас в южных регионах. Это действительно виды клещей иксодовых рода Hyalomma. Во-вторых, от других иксодовых клещей они отличаются своей стратегией охоты: достаточно активно могут преследовать жертву, причем с заметной скоростью - со скоростью муравья или медленно идущего человека. Обитают они в южных регионах нашей страны, но если мы говорим про европейскую Россию, то это Крым, Краснодарский край, Волгоградская область, Калмыкия. Однако они предпочитают исключительно очень сухие места обитания. Поэтому, если вы оказались в месте, которое похоже на сухую полупустыню или пустыню, то с ними есть вероятность встретиться. Если вокруг зеленая травка, текут ручьи или лес, то их там не будет», - рассказал он.
СМИ писали, что такие клещи не реагируют на химические средства защиты. Марьинский же подчеркнул, что от них работают те же самые репелленты, которые работают от всех остальных иксодовых клещей
«Поэтому если вы обработали штаны, ботинки, заправили штаны в носки и отправились гулять, то с ними вы точно так же, как и с другими иксодовыми клещами, не встретитесь», - добавил он.
ЧТО МОЖНО ПОДЦЕПИТЬ
До этого ученые обнаружили в клещах на северо-западе России генетические следы почти 30 вирусов. По данным исследователей, помимо клещевого энцефалита, потенциальную опасность для человека могут представлять как минимум четыре из них: Мукава, Нуомин, Гакугса и Бэйцзинский наировирус. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Укусы клещей вызывают энцефалиты и болезнь Лайма, а остальные вирусы не так опасны для человека, рассказал вирусолог Александр Чепурнов в беседе с НСН.
«И без этой экзотики клещи могут передавать 26 вирусов и бактерий при укусе. А самое главное, что представляет реальную опасность, это энцефалиты и болезнь Лайма. Энцефалит может вызывать паралич и даже летальный исход, а болезнь Лайма требует немедленного приема очень сильного антибиотика. К тому же, вакцина от энцефалита очень сложна в употреблении — ее надо многократно повторять и обновлять каждый год. Сейчас пик активности, поэтому самое главное в случае укусов — обратиться к специалистам, которые смогут его целиком вытащить, чтобы был полноценный материал для анализов и не случилось никаких абсцессов», — подчеркнул он.
У клещей есть инфракрасный датчик, так что они просто ждут, пока рядом пройдет кто-то теплокровный, так что в зоне риска абсолютно все: и животные, и люди. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«В черте городов происходит санобработка парков, дорожек в скверах. Потому что клещи ждут, пока пройдет кто-то теплокровный, у них есть инфракрасный датчик. Сами они начинают активироваться от температуры на улице +10 градусов. Если нашли на себе клеща, его надо аккуратно извлечь, главное, не раздавить пальцами, чтобы под кожу не вспрыснулась вся слюна с различными вирусами. Есть простой способ: надо смазать клеща чем-то масленым, типа керосина или из доступного – жидкостью для снятия лака, потому что они дышат кожей. Так что они перестанут дышать и сами вылезут. Потом его надо отнести в НИИ вирусологии, например, или в Институт Гамалеи, в лабораторию. Надо понять, какие вирусы есть в этом клеще, потому что от этого будет зависеть, надо ли лечиться», - рассказал он.
Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова заявила, что более заметными для клещей являются «люди с выраженным или специфическим запахом тела», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
