«Малярия – это не самое характерное заболевание для нашей страны, но оно может быть завозным. При этом малярийные комары уже встречаются у нас, они распространены преимущественно в южных районах, в европейской части южных регионов их выявляют регулярно. В Западной Сибири и на Дальнем Востоке относительно недавно стали тоже их выявлять. Миграция малярийных комаров присутствует, на это влияет глобальное потепление. Самые пиковые места их распространения – это Краснодарский край, Дагестан, Крым. Сегодня на южных курортах они могут встречаться вполне. Но это чаще не малярия, а, например, лихорадка Западного Нила. У нас есть и другие заболевания, которые переносят, например, возбудители клещевых инфекций. Это боррелиоз, Клещевой энцефалит», - отметил он.

Он также рассказал, как защититься от комаров.

«Для отпугивания комаров следует использовать репелленты, использовать сетки на окна, осматривать помещение перед сном, использовать фумигаторы перед сном. Комары любят влажность, ведра с водой очень их привлекают. В загородных домах часто такое встречается», - добавил собеседник НСН.

