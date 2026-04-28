Опасные комары долетели до южных курортов и Дальнего Востока
Миграция малярийных комаров из стран обитания в Россию сегодня присутствует, на это влияет глобальное потепление, заявил НСН Георгий Викулов.
Самые пиковые места распространения малярийных комаров – это Краснодарский край, Дагестан, Крым, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН.
Глобальное потепление способствует все большей экспансии клещей и комаров рода Aedes, которые переносят лихорадку Денге, Чикунгунья и вирус Зика. Все больше регионов планеты становятся ареалом обитания переносчиков тропических болезней. Комары — переносчики малярии обитают на юге России, рассказал главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин, передает «Газета.Ru». Викулов эту информацию подтвердил.
«Малярия – это не самое характерное заболевание для нашей страны, но оно может быть завозным. При этом малярийные комары уже встречаются у нас, они распространены преимущественно в южных районах, в европейской части южных регионов их выявляют регулярно. В Западной Сибири и на Дальнем Востоке относительно недавно стали тоже их выявлять. Миграция малярийных комаров присутствует, на это влияет глобальное потепление. Самые пиковые места их распространения – это Краснодарский край, Дагестан, Крым. Сегодня на южных курортах они могут встречаться вполне. Но это чаще не малярия, а, например, лихорадка Западного Нила. У нас есть и другие заболевания, которые переносят, например, возбудители клещевых инфекций. Это боррелиоз, Клещевой энцефалит», - отметил он.
Он также рассказал, как защититься от комаров.
«Для отпугивания комаров следует использовать репелленты, использовать сетки на окна, осматривать помещение перед сном, использовать фумигаторы перед сном. Комары любят влажность, ведра с водой очень их привлекают. В загородных домах часто такое встречается», - добавил собеседник НСН.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в интервью НСН рассказал, что африканских клещей можно встретить в южных регионах России, но они любят исключительно сухую, пустынную местность.
- Путин: Удар ВСУ по Туапсе грозит потенциальной экологической катастрофой
- Мадьяр предложил Зеленскому встречу в Закарпатье
- Можно ставить крест: Почему сериал «Метод 3» удалили из онлайн-кинотеатров
- У Ирана есть скрытые возможности на случай срыва переговоров
- Интернет-омбудсмен Мариничев ответил главе СПЧ насчет «вражеского» VPN
- Силы ПВО уничтожили 22 беспилотника над регионами России
- Суд отклонил жалобу по делу о песнях «Миража» на концертах
- Названы самые безопасные виды шашлыка для пищеварения
- Мэру Уфы по делу о взятке грозит до 15 лет колонии